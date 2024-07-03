Ученые рассказали, каким образом приматы быстро распознают лица

У приматов в мозгу сильно развиты так называемые «лицевые участки» височной доли. Именно они, а также острое зрение, позволяют быстро определять конкретного человека по чертам его лица.

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В журнале Neuron было опубликовано исследование, согласно которому причиной быстрого распознавания лиц приматами является развитие мозгом специализированных областей височной доли, которая и отвечает за распознавание лиц людей по их специфическим чертам.

Недавно была открыта новая мозговая цепь, которая для узнавания лица сначала активирует зону мозга под названием верхнее двухолмие, которая и заставляет глаза детально рассматривать черты лица. Но для этого все равно нужно очень острое зрение, которое у многих обезьян тоже есть.