Раскрыты стоимость и характеристики Ultra-часов Samsung

Портал Dealabs раскрыл подробные характеристики грядущих смарт-часов Galaxy Watch Ultra и назвал их стоимость в Европе.

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Флагманские Galaxy Watch Ultra получат корпус из титана, 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480х480 пикселей с сапфировым стеклом. Отмечается, что новинка получит следующие размеры: 47,4х47,1х12,1 мм и вес 60,5 грамма. Устройство получит водозащиту класса 10 ATM, что вдвое больше, чем у большинства «умных» часов.

За производительность часов будет отвечать новый фирменный чип Samsung Exynos W1000, который, по слухам, является первым 3-нм чипсетом компании. В качестве ОС в часах будет установлена Wear OS 5.

Согласно утечке, во Франции Samsung Galaxy Watch Ultra с поддержкой 4G будут продавать за €699 (около 65,4 тыс. руб.), что на €250 дороже, чем актуальные Galaxy Watch 6 Classic. Часы будут доступны в цветах Titanium Grey, Titanium Silver и Titanium White.

Презентация Samsung Galaxy Watch Ultra, часов Watch7, а также складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 ожидается 10 июля в Париже.