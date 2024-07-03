В смартфонах Google Pixel 9 появится новая ИИ-функция

В Google Pixel 9 появится новая ИИ-функция, за которую интернет раскритиковал ранее Microsoft
В линейке Google Pixel 9 появятся расширенные функции искусственного интеллекта.
По информации Android Authority, Google AI станет ключевой частью новых смартфонов Pixel. Среди новых возможностей будет функция «Add Me», которая поможет всем участникам быть на групповом фото, и творческий ассистент Studio для создания фотографий и стикеров.
Особое внимание привлекла функция Pixel Screenshots, аналогичная спорной функции Recall от Microsoft, предназначенной для захвата активности на устройстве.
Отметим, что эти функции ставят Google AI в прямую конкуренцию с Apple Intelligence, который выйдет позже в этом году с iOS 18.
Прочие производители, такие как Samsung и Motorola, также работают над генеративными ИИ-функциями для новых моделей телефонов.