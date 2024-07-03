В смартфонах Google Pixel 9 появится новая ИИ-функция

В линейке Google Pixel 9 появятся расширенные функции искусственного интеллекта.

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По информации Android Authority, Google AI станет ключевой частью новых смартфонов Pixel. Среди новых возможностей будет функция «Add Me», которая поможет всем участникам быть на групповом фото, и творческий ассистент Studio для создания фотографий и стикеров.

Особое внимание привлекла функция Pixel Screenshots, аналогичная спорной функции Recall от Microsoft, предназначенной для захвата активности на устройстве.

Отметим, что эти функции ставят Google AI в прямую конкуренцию с Apple Intelligence, который выйдет позже в этом году с iOS 18.

Прочие производители, такие как Samsung и Motorola, также работают над генеративными ИИ-функциями для новых моделей телефонов.