На сайте Lenovo засветился неанонсированный планшет Tab K11 Plus

Компания Lenovo расширяет свою линейку планшетов серии K с выпуском новой модели — Lenovo Tab K11 Plus.

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Хотя устройство еще не поступило в продажу, его появление на официальном сайте Lenovo указывает на скорый выход на глобальный рынок.

Цена новинки пока не объявлена, но судя по ее характеристикам, это будет доступное устройство.

Планшет оснащён процессором Snapdragon 680, 11.45-дюймовым экраном с разрешением 2K, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 400 нит. Новинка будет доступна с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2.

Lenovo Tab K11 Plus предложит три варианта оперативки: 4, 6 и 8 ГБ, а также три варианта хранилища: 64, 128 и 256 ГБ с возможностью расширения через слот для microSD-карт.