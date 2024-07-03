Ни один из актуальных iPhone не попал в топ лучших гаджетов пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили июньский рейтинг удовлетворенности пользователей своими гаджетами Apple, в которой не оказалось ни одного актуального iPhone.

Первое место топа занял iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном, который получил в июне 96,63% положительных отзывов. Это планшет 2017 года, за которым следуют iPad Air 4 (96,43%) и последний iPad Pro 11 (96,33%) с чипом M4.

На четвертом месте оказался iPhone 12 mini, которым довольны 95,97% пользователей. Причем коммерчески эта модель считается одной из самых провальных, на что указывают слабые продажи и последующий отказ Apple от mini-смартфонов. Пятое и шестое места разделили между собой iPad Pro 4 (95,29%) с экраном на 12,9 дюйма и iPad Pro 2 (95,06%) с 11-дюймовым дисплеем.

Еще одним смартфоном в топе оказалась модель 2020 года — iPhone SE 2, набравший в июне 94,99% положительных оценок. С восьмого по десятое места расположились планшеты — iPad Pro 3 (94,65%) с 11-дюймовым экраном, iPad Air 5 (93,82%) и iPad mini 5 (93,41%).