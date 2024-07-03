Эксперт рассказала, как спасти телефон от перегрева в жару

Чтобы спасти телефон от перегрева в жару, лучше отказаться от аксессуаров для него, рассказала «Газете.Ru» IT-специалист Наталья Голицына. По ее словам, также нужно защищать гаджет от прямых солнечных лучей.

Эксперт посоветовала не оставлять телефон под открытым небом, так как он может быстро перегреться и сломаться. Также лучше делать перерывы в использовании гаджета и ограничить использование приложений, на которые уходит много энергии. Такие программы оказывают нагрузку на аккумулятор и процессор, из-за чего ускоряется нагрев телефона.

Кроме того, лучше временно отказаться от защитных аксессуаров, поскольку они могут усложнять естественные отвод тепла, добавила эксперт. Эти советы помогут не только избежать перегрева гаджета, но и продлить срок его службы, заключила Голицына.

Ранее ведущий аналитик Эльдар Муртазин заявил, что при наступлении жары не стоит оставлять смартфон под открытым солнцем, чтобы не допустить перегрева устройства. По его словам, важно не забывать гаджет на торпеде машины, так как может произойти разгерметизация устройства. Он также обратил внимание на то, что при перегреве гаджет сначала будет самостоятельно отключать часть функций, а после просто выключится.