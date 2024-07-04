Oppo представила новый бюджетный смартфон

Смартфон Oppo A3 дебютировал на китайском рынке с более низкой стоимостью, чем представленный весной Oppo A3 Pro. Об этом сообщает издание о технологиях GSMArena.

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Устройство оснащено 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Защиту экрана обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, а основная – 50 МП. Основную камеру дополняет двухмегапиксельный датчик глубины.

В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 695, который работает совместно с 8 или 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и накопителем на 256 или 512 ГБ типа UFS 2.2. Аккумуляторная батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку стандарта VOOC мощностью до 45 Вт.

Пока новинка доступна только на рынке Китая. Она представлена в трех цветах: черном, зеленом и фиолетовом.

Цена начинается от 1600 юаней (примерно 19,5 тыс. руб. по курсу на 4 июля 2024 года) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.