Сегодня ночью на нашу планету обрушилась мощная магнитная буря, которая будет действовать до конца дня. Об этом предупредили учёные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Согласно прогнозам, вероятность магнитного шторма оценивается в 20%.

Если он произойдет, то достигнет максимальной силы к завтрашнему утру. Уровень магнитной активности при этом составит 5 баллов, что может привести к нарушениям в работе электронных систем и коммуникаций.

Напомним, последний раз пик геошторма наблюдался 20 июня.