Спутник Sentinel-2C приготовили к отправке на Куру

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-2C европейской системы Copernicus приготовили к отправке из Германии на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает SpaceNews.

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Трансатлантическое путешествие на судне Canopée займет около двух недель. Космический аппарат планируется запустить на итальянской легкой ракете Vega C в текущем году.

1100-килограммовый Sentinel-2C способен проводить непрерывную съемку в 13 диапазонах с высоты 786 километров над Землей. При ширине полосы обзора в 290 километров спутник ДЗЗ будет получать изображения с разрешением 10, 20 или 60 метров. Sentinel-2C заменит аппарат Sentinel-2A.

В сентябре 2023-го издание сообщило, что Европейский союз и Великобритания достигли соглашения по программе ДЗЗ Copernicus, в рамках которой имеются спутники, используемые, в частности, для слежения за Россией. Согласно заключенной договоренности, британская сторона остается частью программ Copernicus и Horizon Europe, из которых она была исключена после выхода из ЕС.