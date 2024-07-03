Ученые обнаружили у муравьев «человеческое» поведение

Японские ученые совершили открытие и доказали, что муравьи вида Camponotus floridanus стали первыми насекомыми, которые проводят ампутации по медицинским показаниям. Об этом в среду, 3 июля, сообщили в журнале Current Biology.

Представители этого рода обладают особой железой, которая выделяет антибиотическое вещество для обработки ран. В ходе исследования эксперты ранили муравьев в области бедра, а их сородичи прокусывали им ногу выше бедра до полной потери ноги. Такие методы, по мнению специалистов, повышали их выживаемость.

— В нашем исследовании описан первый после человека пример использования ампутаций для лечения инфицированных особей среди животных, — следует из текста статьи.



В Западной Австралии, в регионе Пилбара, обнаружили новый вид муравьев, который может одолеть многоножку намного крупнее себя. Их назвали Leptanilla Voldemort — в честь главного злодея серии фильмов «Гарри Поттер» лорда Волан-де-Морта из-за бледного цвета и стройности. Кроме того, они боятся света и предпочитают находиться в тени.