В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram снова произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

По данным сервиса, чаще всего на работу сервиса жалуются жители Москвы (33%), Санкт-Петербурга (14%), Нижегородской (5%), Свердловской (3%), Челябинской (2%) областей.

Пользователи в комментариях пишут, что в мессенджере перестали загружаться чаты, медиа, не сразу отправляются сообщения.

Напомним, что 9 июня специалисты мессенджера смогли наладить работу сервиса только через 1,5 часа. Причиной масштабного сбоя, по мнению экспертов, стала DDoS-атака.