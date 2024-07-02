Ученые предупредили о приближении звездного взрыва, который будет видно с Земли

AAVSO: двойная звезда в созвездии Северной Короны взорвется в ближайшие месяцы
Жители Земли в скором времени смогут увидеть редкое астрономическое событие — звездный взрыв, заметный невооруженным глазом. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO).
Согласно расчетам специалистов, звезда T Coronae Borealis (T CrB) в созвездии Северной Короны в ближайшие месяцы ярко вспыхнет в ночном небе.
T CrB — двойная звездная система в 3 тыс. световых лет от Земли. Она состоит из белого карлика и красного гиганта. Эта система называется повторяющейся новой, что означает, что она взрывается регулярно. Новые отличаются от сверхновой периодичностью, поскольку при превращении звезды в сверхновую она прекращает свое существование.
Как показали наблюдения, T CrB взрывается каждые 79-80 лет. Последний раз вспышка происходила в 1946 году.
В марте 2023 года наблюдатели из AAVSO заметили так называемый «предвспышечный провал» яркости T CrB, указывающий на приближение нового взрыва.
Как только T CrB станет новой, она должна появиться как чрезвычайно яркая звезда на ночном небе, и вы сможете наблюдать эту яркость около недели.
Чтобы увидеть редкое событие, нужно найти на небе созвездии Северной Короны. Оно выглядит как небольшая подкова, расположенная между созвездиями Геркулеса и Волопаса.