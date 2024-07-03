Названы лучшие смартфоны июня по версии пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили июньский рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами.

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На первом месте оказался флагманский смартфон Honor Magic6 Ultimate, у которого 98,13% положительных отзывов. За ним следует бывший лидер майского топа — складной Vivo X Fold 3 Pro (97,45%), а на третьем оказался тонкая и легкая «раскладушка» Honor Magic V2 (97,44%).

Четвертое место в июне закрепилось за смартфоном Samsung Galaxy S24+, которым довольны 97,14% пользователей. За ним следуют Huawei Pura 70 Pro+ (96,15%), Samsung Galaxy S23 Ultra (95,37%), который ранее занимал второе место, а также складной Huawei Mate X3 (95%).

С восьмого по десятое места распределили Oppo Find X7 Ultra, рейтинг удовлетворенности которым составил 94,91%, iQOO 12 Pro (94,04%) и Samsung Galaxy W24 (93,79%) — китайский вариант глобального Galaxy Fold5.

Представители AnTuTu отмечают, что оценка устройств пользователями не отражает их реальную производительность и оценку смартфонов в бенчмарке. Рейтинг формируется на основе отзывов владельцев. Исследование проводилось с 1 по 30 июня среди пользователей смартфонов на базе Android в Китае.