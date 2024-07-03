Ученые создали ИИ для точного предсказания извержений вулканов

Группа геологов и физиков из Гранадского университета в Испании разработала алгоритм на основе машинного обучения, предсказывающий извержения вулкана Сент-Хеленс. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Earth Science (FES).

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Вулканологи много лет пытались создать системы раннего оповещения для извержений, но до сих пор эти усилия не принесли особой пользы. Вулканические взрывы не удавалось прогнозировать раньше, чем за один-два дня, поскольку существует слишком много противоречивых данных. Некоторые сигналы, указывающие на неизбежное извержение одного вулкана, могут ничего не значить для другой «огненной горы».

В новой работе команда сосредоточилась на вулкане Сент-Хеленс, расположенном на территории штата Вашингтон в США. Исследователи собрали большое количество статистических данных об активности Сент-Хеленс, включая информацию о его извержении 1980 года — одном из мощнейших происшествий такого рода за всю современную историю Северной Америки.

Исследователи обучили на собранном массиве сведений искусственный интеллект (ИИ), надеясь, что программа найдет закономерности, которые пропустили люди.

Затем ученые проверили работу ИИ, попросив сделать прогнозы уже случившихся извержений Сент-Хеленс на основе имевших данных. Алгоритм предсказал всплески активности вулкана с точностью в 95% за три и более дней до самих инцидентов.

По словам специалистов, их разработка может пройти практические испытания в ближайшее время, поскольку в районе Сент-Хеленс с февраля 2024 года нарастает сейсмическая активность. За минувшие полгода там произошло уже более 350 землетрясений.