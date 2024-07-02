Астроном оценил возможность встречи с инопланетянами

Земляне могут выйти на контакт с инопланетянами, так как официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций, заявил в беседе с «Радио 1» научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Однако пока ученые ведут поиск их следов, напомнил он.

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Идут поиски в солнечной системе, обнаружены следы фосфина на Венере, в Европе под Ледяным океаном может существовать жизнь, на Марсе есть вода, но никаких проявлений не обнаружено. Да, официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций и внеземной жизни, но фактически она не обнаружена ни в каком виде вне нашей земли, — уточнил Железнов.



По его словам, сейчас нет никаких официальных доказательств существования жизни в других галактиках. Он добавил, что в настоящее время единственным источником информации можно считать электромагнитное излучение, то есть свет. Однако ученые сталкиваются с тем, что чем дальше от планеты находится источник света, тем более древними являются полученные сведения.

Ученые из Калифорнийского университета в США ранее заявили, что зафиксированные пять парниковых газов в атмосфере экзопланет могли бы говорить о наличие жизни, которые удалось обнаружить благодаря современным телескопам. Они добавили, что такое естественное происхождения такого явление практически невозможно в космосе.