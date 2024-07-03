Ученые обучили нейросеть считывать болезни по температуре лица

Хронические заболевания, такие как диабет или гипертония, могут влиять на температуру лица в целом и отдельных его частей. Человеку трудно определить такие небольшие разницы температур, поэтому ученые обучили нейросеть считывать информацию с тепловизора и определять, от какого хронического заболевания может страдать человек. Например, люди с метаболическими нарушениями имеют более высокую температуру в области вокруг глаз, чем у здоровых сверстников. Работа опубликована в журнале Cell Metabolism.

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Старение — это естественный процесс, который зачастую сопряжен с хроническими заболеваниями. Они сильно снижают качество жизни пациента. Исследователи решили узнать, может ли температура разных участков на лице человека говорить о хронических заболеваниях.

Ученые проанализировали 2800 участников исследования в возрасте от 20 до 90 лет. Исследователи замеряли температуру в разных областях лица пациентов. Потом ученые использовали эту информацию, чтобы обучить модель искусственного интеллекта. ИИ помог найти связи между изменениями температуры разных частей лица и состоянием организма. Оказалось, что изменения температуры зоны вокруг глаз, носа и щек указывают на изменение «теплового возраста» человека — то есть степени подверженности процессам старения, которые можно увидеть на тепловизоре. Например, температура носа с возрастом снижается, а температура кожи вокруг глаз, наоборот, повышается, когда человек становится старше.

Исследователи выяснили, что люди с метаболическими нарушениями, такими как диабет и неалкогольная жировая болезнь печени, имеют больший «тепловой возраст». У них была выше температура в области вокруг глаз, чем у здоровых сверстников. А у тех людей, кто страдает от высокого давления, была более высокая температура щек.

Ученые проанализировали образцы крови участников и выяснили, что повышение температуры вокруг глаз и на щеках произошло потому, что повысилась активность клеток, которая связана, например, с восстановлением ДНК.

Команда исследователей решила проверить, могут ли физические упражнения влиять на тепловой возраст. 23 участника прыгали на скакалке не менее 800 раз в день в течение двух недель. У всех тепловой возраст сократился на пять лет.

Ученые собираются проверить, можно ли использовать тепловизор, чтобы прогнозировать другие проблемы со здоровьем: например, нарушения сна или сердечно-сосудистые заболевания.