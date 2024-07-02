Скорость таяния льда в Аляске резко выросла после 2010 года

Таяние ледников на крупном ледниковом поле Джуно в Аляске сильно ускорилось в период с 2010 по 2020 год. С 1770 по 1979 год уменьшение объема ледника составляло примерно 0,65-1,01 км3 в год, а с 2010 по 2020 скорость таяния достигла около 5,91 км3 в год, то есть увеличилась в пять-шесть раз. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

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Джуно — ледниковое поле, расположенное в штате Аляска. Здесь расположены более 40 крупных и 100 мелких ледниковых долин.

Международная группа исследователей проанализировала информацию о льдах Джуно с 1770 по 2020 год. Для этого команда изучала исторические описания ледников, архивные аэрофотоснимки прошлого столетия, спутниковые изображения. Также ученые использовали результаты геоморфологического картирования. Специалисты выделили три этапа с разными скоростями таяния льда. С 1770 по 1979 год уменьшение объема ледников составляло примерно 0,65-1,01 км3 в год. Потом с 1979 по 2010 год таяние льда ускорилось до 3,08-3,72 км3 в год. Потом ледник стал таять в два раза быстрее: с 2010 по 2020 год скорость его исчезновения достигла 5,91 км3 в год.

Ученые подсчитали, что темпы сокращения площади ледников в регионе в период с 2015 по 2019 год были в пять раз выше, чем в период с 1948 по 1979 год. Всего с 1770 по 2020 год ледниковое поле Джуно потеряло 315,3 ± 237,5 км3. Это чуть меньше четверти от первоначального объема льда. Абсолютно все ледники Джуно, нанесенные на карту в 2019 году, уменьшились в размерах по сравнению с 1770 годом. 108 ледников полностью исчезли.

Чем быстрее тает лед, тем чаще происходит фрагментация льда. Команда исследователей обнаружила, что чем больше льда таяло, тем больше было разрывов, при которых нижние части ледника отделяются от верхних.

Ученые отмечают, что ледяные поля Аляски особенно уязвимы перед глобальным потеплением, так как лед тает по всей поверхности. Также в этом штате находятся некоторые из самых больших в мире платообразных ледяных полей. Из-за их таяния поднимается уровень воды в Мировом океане. Исследователи предполагают, что процессы таяния в Джуно похожи на те, что происходят в других ледяных полях Аляски, Канады, Гренландии и Норвегии. Также ученые отмечают, что необходимо обновить предыдущие исследования о том, скорость таяния льда будет постепенно увеличиваться до 2040 года, а после 2070 года резко ускорится. Вероятно, эти прогнозы сильно занижены, а скорость таяния будет увеличиваться гораздо быстрее.