Apple выплатит $50 млн за залипание клавиш в MacBook

В марте 2015 года Apple выпустила 12-дюймовый MacBook с новой клавиатурой-бабочкой. Несмотря на тонкий профиль, клавиатура подвержена некоторым проблемам, таким как залипание клавиш.

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В октябре 2016 года производитель представил ​​клавиатуру-бабочку второго поколения в 13-дюймовых и 15-дюймовых моделях MacBook Pro. И снова были обнаружены проблемы с клавишами.

В мае 2018 года в США был подан коллективный иск, в котором Apple обвинялась в том, что знала о дефектах клавиатуры. В июне 2018 года Apple признала наличие «небольшого количества» пользователей, испытывающих проблемы с клавиатурой, и запустила всемирную программу обслуживания клавиатур для затронутых моделей MacBook, MacBook Air и MacBook Pro.

Распоряжение о выплатах было выпущено 27 июня текущего года. Теперь, в зависимости от объема необходимого ремонта, Apple выплатит пострадавшим следующие компенсации:

до $395 для тех, кому полностью меняли клавиатуру-бабочку более двух раз;

до $125 для пользователей, которые один раз заменили клавиатуру-бабочку;

до $50 для пользователей, которым нужна только замена клавиш.

Apple должна осуществить все выплаты владельцами дефективных MacBook до конца августа текущего года. Общий размер компенсации составляет около $50 млн.