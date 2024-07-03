В Android-версии WhatsApp появился ИИ-генератор аватаров

В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась функция, которая позволяет генерировать аватары с помощью искусственного интеллекта компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI. Пользователи смогут загрузить набор своих фотографий один раз, после чего приложение самостоятельно будет менять детали при создании аватара, такие как фон и не только. Об этом сообщает издание WhaBetaInfo (WBI).

Эти изображения не будут привязаны только к WhatsApp и могут быть использованы в других мессенджерах и социальных сетях. Пока неизвестно, когда функция станет доступной для пользователей iOS. Для широкой аудитории с Android-смартфонами опция появится с выходом ближайшей публичной версии обновления.

Несмотря на это, энтузиасты уже могут ее опробовать. Для этого нужно скачать из Google Play бета-версию WhatsApp c номером сборки 2.24.14.13.

WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире. Его ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей. WhatsApp принадлежит американской корпорации Meta.