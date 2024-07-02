Представлен смартфон Realme C63 за $108

Компания Realme представила в Индии смартфон начального уровня Realme C63. Новинка получила тыльную панель из эко кожи и несколько функций на основе ИИ, такими как Air Gestures и Rainwater Smart Touch.

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Особенности

Realme C63 обладает 6,74-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1600×720 пикселей), частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 450 нит. Аппарат работает на базе чипсета Unisoc T612 в сочетании с GPU Mali-G57, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Также стоит отметить наличие двойной основной камерой с главным датчиком на 50 Мп, селфи-камеры на 8 Мп и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В качестве ОС используется Realme UI 5 на базе Android 14. Девайс также имеет корпус с классом защиты IP54, обеспечивающий защиту от пыли и брызг.

Realme C63 поддерживает функции искусственного интеллекта, такие как Air Gestures, которые позволяют пользователям управлять устройством, не касаясь экрана. Также есть поддержка Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 и GPS, имеется 3,5-мм аудиоразъём, порт USB Type-C и дактилоскопический сканер на боковой грани.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Realme C63 в Индии стартуют с 3 июля. Смартфон предлагается в двух цветовых вариантах: Jade Green и Leather Blue. Стоимость новинки составляет 8999 рупий ($108).