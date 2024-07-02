Роскосмос определил места пуска легкой конверсионной ракеты «Старт-1М»

Места подготовки и пуска конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Старт-1М" с космодрома Восточный определены, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

"На космодроме Восточный рекогносцировочная комиссия определила места подготовки и пуска ракеты-носителя "Старт-1М", - заявили в центре.



Там отметили, что ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг.

12 апреля Денис Мантуров, на тот момент находившийся на должности вице-премьера - главы Минпромторга, сообщил, что первый запуск конверсионной РН "Старт-1М" планируется осуществить в 2026 году.

Предшественница РН "Старт-1М" - РН "Старт-1" - была создана на базе МБР "Тополь". С 1993 по 2006 год было выполнено семь запусков "Старта-1": два - с космодрома Плесецк, пять - с космодрома Свободный (ныне - Восточный).