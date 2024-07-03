Все модели iPhone 16 получат мощный процессор

Все модели линейки iPhone 16 получат один общий процессор. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Компания Apple на протяжении нескольких последних лет оснащала новыми процессорами модели iPhone Pro и Pro Max, тогда как базовые и Plus-модели получали прошлогодние чипы. Судя по всему, Apple намерена отказаться от этой практики, на что указывает код, обнаруженный исследователем Николасом Альваресом.

Так, были найдены идентификаторы новых моделей: iPhone 17,1, 17,2, 17,3, 17,4 и 17,5. На общий чип указывает цифра 17. Например, прошлогодние iPhone 15 и 15 Plus с чипом A16 имели идентификатор 15,4 и 15,5, тогда как модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max с A17 Pro — 16,1 и 16,2.

Пятым смартфоном с идентификатором iPhone 17,5, возможно, является новый iPhone SE, презентация которого ожидается весной 2025 года. Линейку iPhone 16 должны представить уже этой осенью.

По-видимому, Apple намерена использовать единый процессор Apple A18, чтобы обеспечить совместимость всех новых устройств с ИИ-функциями Apple Intelligence. Это позволит избежать ситуации, когда пользователи базовых моделей iPhone 16 будут лишены доступа к ИИ, как в случае с прошлогодними iPhone 15.