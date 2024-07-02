В России за июнь подешевели сразу 18 актуальных моделей iPhone

Редакция портала «Палач» изучила изменения и тенденции в ценообразовании актуальных моделей iPhone и определила самые выгодные устройства на российском рынке.

© Газета.Ru

Отмечается, что в июне 2024 года наблюдалось снижение цен на восемь моделей iPhone 14, в то время как в прошлом месяце подешевевших устройств этой линейки было девять. Постепенный вывод моделей этой серии из оборота приводит к нестабильным ценам. Тем не менее, базовый iPhone 14 теперь доступен за 59 тыс. руб., что на 2 тыс. руб. дешевле, чем месяц ранее.

Среди 13 моделей линейки iPhone 15 подешевели десять смартфонов, однако iPhone 15 Pro на 256 ГБ и Pro Max в модификациях на 256 ГБ и 1 ТБ, наоборот, подорожали.

iPhone 15 Pro постепенно дешевеет. Например, базовая модель на 128 ГБ в июне предлагалась за 86,5 тыс. руб. Теперь такую версию можно найти за 85 тыс. руб. iPhone 15 Pro в максимальной модификации на 1 ТБ подешевел за месяц на 7 тыс. руб. и предлагается от 122 тыс. руб. Также снизилась цена на iPhone 15 на 128 ГБ, который теперь стоит 65 тыс. руб.