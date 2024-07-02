Названы самые мощные флагманские и недорогие смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июньский рейтинг производительности смартфонов.

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Среди всех Android-смартфонов лидером по производительности признан игровой Asus ROG Phone 8 с чипом Snapdragon 8 Gen 3. Это устройство по итогу 1000 тестов в AnTuTu набирает в среднем 2,13 млн баллов. В топ-3 также попали Oppo Find X7 (2,10 млн) и iQOO Neo9S Pro (2,09 млн) с чипами MediaTek Dimensity 9300 и 9300+ соответственно.

Во флагманском рейтинге также оказались RedMagic 9 Pro+, Vivo X100 Ultra, X100 Pro, iQOO 12, Vivo X100, OnePlus 12 и Oppo Find X7 Ultra.

В рейтинге недорогих смартфонов самым мощным оказался OnePlus Ace 3V с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который набирает в среднем 1,43 млн баллов. За ним следуют Realme GT Neo6 SE (1,37 млн) с таким же процессором и Redmi K70E (1,36 млн) на базе Dimensity 8300-Ultra.

В десятку лучших среднебюджетных устройств также попали Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 12, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, Redmi Note 12T Pro и OnePlus Ace Racing Edition.

Рейтинг Antutu формируется на основе среднего показателя результатов 1000 тестов, проведенных в одноименном бенчмарке. Эти данные актуальны для смартфонов, которые продаются на рынке Китая. Исследование проводилось в период с 1 по 30 июня 2024 года.