В России открыли предзаказы на эксклюзивный iPhone 16 Pro с ИИ-коробкой

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar объявила о начале предзаказа на iPhone 16 Pro и Pro Max, которые будут официально представлены Apple осенью 2024 года. Об этом сообщает портал iXBT.

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Caviar предлагает устройства в специальной отделке, включая варианты с золотом, кожей, титаном и бриллиантами. Кроме того, компания представила собственного виртуального помощника на базе искусственного интеллекта под названием Nero.

Покупатели могут заказать персональное видеообращение или поздравление, которое будет воспроизводиться при открытии новой упаковки Caviar под названием «Нейробокс». Ожидается, что устройства будут доступны в октябре 2024 года. Цены на iPhone 16 Pro и Pro Max в рамках предзаказа варьируются от 530 тыс. до 40 млн руб. Желающим оформить предзаказ предлагаются устройства в уже существующих оформлениях для iPhone 15 Pro.

В компании отметили, что предзаказ позволяет зафиксировать цену и получить устройство в приоритетном порядке, независимо от последующих изменений курса доллара.