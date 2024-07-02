Россиянам стала доступна нашумевшая нейросеть для создания видео Runway

Runway объявила о запуске модели для генерации видео Gen-3 Alpha в широком доступе. Изначально модель была представлена в июне и была доступна ограниченному числу пользователей, сообщает VC.

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Обученная на видеозаписях и изображениях Gen-3 Alpha позволяет генерировать как видеоролики, так и изображения. Для создания видео можно использовать текстовые запросы или изображения. Отмечается, что в разработке модели участвовали не только инженеры и исследователи, но и представители творческих профессий, что позволило улучшить ее способность работать с различными стилями и понимать кинематографические термины.

По заявлению Runway, Gen-3 Alpha обеспечивает высокую детализацию, позволяет создавать сложные сцены, визуализировать вымышленные концепции, объекты и сценарии, а также генерировать реалистичных людей с широким спектром жестов и эмоций.

Модель доступна после регистрации в сервисе, однако бесплатный тариф не предусматривает ее использование. Стоимость стандартного тарифа составляет $15 в месяц или $12 в месяц при оплате тарифа на год.

В бесплатном тарифе пользователям доступна модель Gen-2, позволяющая создавать ролики продолжительностью всего четыре секунды. Сервис доступен в том числе пользователям из России.

Недавно пользователям стала доступна альтернатива Runway под названием Luma, с помощью которой в сети «оживили» популярные мемы.