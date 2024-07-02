Археологи нашли в Москве следы кузнечной мастерской XIX века

Московские археологи обнаружили на Берсеневской набережной артефакты, которые позволяют предположить, что в XIX веке там работала кузнечная мастерская. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

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В этой области были найдены предметы из черного металла. Среди них особенно выделяется комплект ножей, а также фрагмент форменной шпаги. Участок, где обнаружили металлические изделия, располагается на бывшей территории фабрики «Красный Октябрь».

— Эти находки позволяют предположить, что раньше на этом месте находилась мастерская ремесленника по изготовлению, ремонту и заточке ножей, холодного оружия, а также различного хозяйственного инвентаря, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, его слова передает официальный сайт мэра Москвы.



В середине мая столичные археологи обнаружили бутылочку XIX века и советское блюдце. Ранее во время реставрационных работ на территории Новодевичьего монастыря специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили надгробные плиты разрушенного в 30-х годах прошлого века кладбища.