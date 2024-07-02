Представлен сверхлегкий портативный монитор VAIO Vision+ 14

Корпорация Vaio анонсировала самый лёгкий в мире портативный монитор Vaio Vision+ 14. Вес новинки составляет всего 325 грамм.

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Характеристики

Vaio Vision+ 14 приурочен к празднованию 10-летия компании. Монитор получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1200 пикселей, углом обзора 178° и максимальной яркостью до 400 нит. Экран имеет антибликовое покрытие.

Кроме того, устройство получило два порта USB-C с поддержкой режима DisplayPort Alt и USB Power Delivery. Потребляемая мощность монитора составляет около 4 Вт. Размеры: 312×211×12,4 мм (3,9 мм в самом тонком месте).

Небольшого веса Vaio удалось добиться отчасти за счет скелетной конструкции, а отчасти – за счет формования задней панели из углеродного волокна, которое, как выяснилось, на 33% легче алюминия и заметно легче магниевого сплава при той же жесткости. В комплект с монитором входит подставка-чехол в стиле оригами, которая позволяет поднять устройство достаточно высоко.

Сроки выхода и цена

Продажи Vaio Vision+ 14 в Японии стартуют уже на этой неделе. Стоимость монитора составляет 54 800 иен ($340).