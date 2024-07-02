Представлен очиститель воздуха Xiaomi с функцией сбора шерсти

Xiaomi выпустила новый очиститель воздуха Beon X3 Pet Air Purifier, разработанный специально для владельцев домашних животных. Устройство способно удалять из воздуха пыль, неприятные запахи, а также патогенные вирусы и шерсть животных.

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В очистителе используется специальный фильтр, который эффективно захватывает шерсть и волосы, а также освобождает помещение от запаха присутствия питомца. По сравнению с предыдущей моделью, новый фильтр стал плотнее на 444%, а размер сетки уменьшился на 78%.

Очиститель воздуха от Xiaomi подходит для аллергиков, так как удаляет до 97,9% аллергена Fel d1 и до 98,1% Canf1, а также борется с 96,36% пылевых клещей. Фильтр с активированным углем удаляет до 99% запаха мочи и до 96,6% запаха фекалий.

Кроме того, устройство эффективно борется с различными вирусами, находящимися в воздухе. Очиститель практически полностью очищает воздух, убивая до 99,99% таких патогенов, как бактерии сальмонеллы, стрептококк, вирусы герпеса, коронавируса, гриппа и не только. Производительность устройства достигает 411 квадратных метров очищенного воздуха в час, при этом уровень шума не превышает 34 децибел.

Кампания по сбору средств на Beon X3 Pet Air Purifier завершится 2 июля 2024 года на платформе Xiaomi Youpin. В настоящий момент устройство в Китае оценивается в 1899 юаней, что по курсу на 2 июля 2024 равно примерно 23 тыс. руб.