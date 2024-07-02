Разработана установка для производства водорода из солнечного света

Немецкие ученые разработали установку, которая использует солнечный свет для производства водорода напрямую, без вредных выбросов. Водород — перспективное топливо для транспорта и промышленности, но его производство должно быть экологичным.

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Исследователи из институтов Fraunhofer создали тандемный модуль, похожий на солнечную батарею, но вырабатывающий водород. Солнечный свет попадает на обе стороны модуля, покрытого специальными материалами. С одной стороны выделяется водород, с другой — кислород.

Установка безопасна и компактна, отдельные модули можно соединять в большие панели. Сейчас один модуль производит 30 кг водорода в год, которого хватит на 15−20 тысяч километров пробега автомобиля.

Ученые планируют усовершенствовать технологию и найти ей применение в промышленности и на транспорте.