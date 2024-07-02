В Индийском океане зафиксировали самый долгий тропический циклон в мире

Циклон «Фредди», который в 2023 году пересек всю южную часть Индийского океана, официально признали самым продолжительным тропическим циклоном из когда-либо зарегистрированных. Он продлился 36 дней, заявили эксперты ООН.

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Группа ученых проанализировала движения шторма в феврале-марте прошлого года. Результаты исследования показали, что он действительно побил предыдущий рекорд, установленный циклоном «Джон» в 1994 году (29,75 суток, или 714 часов).

При этом «Джон» остается рекордсменом по пройденному расстоянию – 13 159 км. «Фредди» преодолел 12 785 км.

Ученые отметили, что «Фредди» примечателен не только долговечностью, но и способностью переживать неоднократные столкновения с сушей. Эти эпизоды нанесли большой урон населению Юго-Восточной Африки.

«Фредди» появился у берегов Северной Австралии. 6 февраля он получил собственное имя. 21 февраля он обрушился на Мадагаскар, пересек остров и 24 февраля достиг Мозамбика. В обеих странах отмечались человеческие жертвы. «Фредди» прошел над Мозамбиком и Зимбабве, вызвав проливные дожди и наводнения, затем повернул обратно к побережью, восстановил силы и вновь поразил Мадагаскар, Мозамбик и Малави. Нанесенный им ущерб оценили в 481 миллион долларов.

Специалисты Всемирной метеорологический организации (ВМО) не выявили прямой связи между продолжительностью циклона «Фредди» и изменениями климата, связанными с деятельностью человека. Однако они подчеркнули, что антропогенное потепление в целом влияет на вероятность появления крупных ураганов и рост их разрушительной силы.

Другое исследование показало, что ближайший сезон ураганов в Атлантике может стать «чрезвычайным». Ожидается более 20 штормов.