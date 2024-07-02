YouTube удалил каналы позитивно отзывавшихся о России иностранцев

Видеохостинг YouTube удалил несколько популярных каналов зарубежных блогеров, которые рассказывали о России в позитивном ключе, без объяснений причин и возможности восстановления. Об этом сообщает газета «Известия».

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В конце июня YouTube удалил канал Саши Йост под названием Sasha Meets Russia. Саша получила письмо от Google, в котором говорилось, что «после рассмотрения контента были обнаружены серьезные или постоянные нарушения принципов сообщества». После этого Саша попыталась обжаловать решение видеохостинга, но это не принесло результата.

Владелица одного из удаленных каналов Fiorella in Moscow, Фиорелла Изабель, сообщила «Известиям», что ее канал с политическим контентом был удален без предупреждений и страйков. Это произошло после публикации интервью со Скоттом Риттером, которое набрало более 20 тыс. просмотров. Апелляция Фиореллы была отклонена, а канал был окончательно заблокирован.

YouTube неоднократно ограничивал доступ к своей платформе популярным личностям и медиаресурсам как в России, так и за рубежом. В октябре 2023 года был удален канал американского журналиста Джексона Хинкла с 300 тыс. подписчиков. Также с платформы были удалены страницы дизайнера Артемия Лебедева, Дмитрия «Гоблина» Пучкова, политического обозревателя и бывшего техноблогера Стаса «Ай, как просто!» Васильева, пранкеров Вована и Лексуса и других.