TCL представила в России телевизор за 2 млн рублей

Компания TCL анонсировала выпуск в России большого QD-Mini LED-телевизора TCL 115X955 с диагональю 115 дюймов и пиковым уровнем яркости 5000 кд/кв. м. Об этом сообщает портал Mobile-Review.

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Телевизор оснащается 115-дюймовой матрицей с разрешением 4K и поддержкой частоты обновления 144 Гц. Новая технология QLED PRO, используемая в этом телевизоре, обеспечивает широкий цветовой охват и высокую точность цветопередачи. По заявлению разработчиков, экран TCL 115X955 рассчитан на 100 000 часов стабильной работы.

Встроенная аудиосистема Hi-Fi Onkyo 6.2.2 обеспечивает высокое качество звука. Кроме того, телевизор поддерживает потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime, Disney+, приложения Google и голосовое управление через Google Assistant с возможностью интеграции в экосистему умного дома. Работает новинка под управлением операционной системы Google TV. Версия Android не уточняется.

Среди прочего отмечается наличие четырех портов HDMI 2.1, а также по одному USB 2.0 и USB 3.0.

QD-Mini LED-телевизор TCL 115X955 в России оценили в 2 млн руб.