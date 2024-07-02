Ледники Австрии могут полностью растаять до 2070 года

Ледники в Австрии в среднем отступают более чем на 20 м в год и могут полностью растаять в ближайшие 46 лет. К такому выводу пришла служба измерения ледников австрийского альпийского клуба.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на службу, ни один из 90 ледников в республике не способен поддерживать собственную массу.

"Австрийские ледники существуют только благодаря запасам льда, накопленным в прошлом", - заявил руководитель службы Андреас Келлерер-Пирклбауэр.



Из-за таяния на ледниках появляются трещины и расщелины, что делает нахождение на них людей опасным, добавил эксперт.

Ранее в Институте географии РАН сообщили ТАСС, что большинство ледников Земли значительно сократились за последние десятилетия. В частности, площадь ледников в северной части Срединного хребта и на Кроноцком полуострове Камчатки с 1950 года уменьшилась на 35,6%.