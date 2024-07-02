В Роскосмосе назвали дату создания российской орбитальной станции

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила об утверждении главой корпорации Юрием Борисовым графика создания Российской орбитальной станции. Данная информация появилась в официальном Telegram-канале компании.

Подчеркивается, что подписи под соответствующим документом поставили также под генеральные директора предприятий основной кооперации. График предполагает проведение работ по проектированию и изготовлению модулей станции, обеспечение летных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет-носителей и объектов наземной космической инфраструктуры, работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта.

Развертывание станции на орбите осуществят в период с 2027 года по 2033 год. Кроме того, сообщается о подписании государственных контрактов на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

Благодаря созданию Российской орбитальной станции можно будет обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом прекращения участия Российской Федерации в проекте МКС и решать задачи научно-технического развития, отметили в корпорации.

Ранее Борисов заявил, что российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года.