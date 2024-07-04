iOS 18 добавит сразу две новые функции в приложение «Погода» на iPhone

Осенью, с выходом iOS 18, встроенные приложения iPhone получат множество изменений.

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Особое внимание уделено Сообщениям, Фото, Напоминаниям, Заметкам и Настройкам. Однако и приложение Погода получит свои улучшения.

Часто погодные приложения на iPhone предлагают выбрать между реальной температурой и ощущаемой температурой. В iOS 18 приложение Погода будет показывать оба варианта одновременно.

В верхней части приложения будет отображаться реальная температура, а под ней — ощущаемая, но только когда есть значительная разница между ними. Это позволит избежать дублирования данных и привлечёт внимание к важным изменениям.

Например, если реальная температура 92°F, а ощущаемая 101°F, это будет указано на экране.

Вторая новая функция касается местоположений Дом и Работа. В iOS 18 информация из контактов о домашнем и рабочем адресах будет автоматически добавлена в приложение Погода.

Это небольшое, но удобное изменение, позволяющее быстро получить прогноз погоды для ключевых мест.