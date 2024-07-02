Apple внесла в винтажный список гаджетов сразу три устройства

Компания присвоила статус винтажных трем своим культовым гаджетам. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Список винтажных устройств пополнили iPhone X, AirPods первого поколения и HomePod первого поколения.

iPhone X 2017 года стал первым безрамочным смартфоном компании, из которого пропала кнопка Touch ID. С тех пор во флагманских моделях iPhone для защиты используется система 3D-сканирования лица Face ID. Оригинальные AirPods 2016 года стали первыми TWS-наушниками Apple. Колонка HomePod первого поколения, представленная в 2017 году и вышедшая в 2018 году, представляла собой акустическую систему с возможностью управлять умным домом.

Присвоение винтажного статуса не скажется на работе этих устройств, но официальный сервисный центр Apple может отказать в ремонте, если у них не будет нужных запчастей. В будущем эти устройства будут классифицированы как устаревшие. Apple определяет устройство как устаревшее по истечении семи лет с момента последних официальных продаж. После этого авторизованные сервисные центры Apple не будут проводить ремонт и другое обслуживание таких устройств.