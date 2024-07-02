Недорогой флагман Samsung Galaxy S24 FE выйдет в желтом цвете

Samsung готовится к выпуску смартфона Galaxy S24 FE.

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Выяснилось, что Galaxy S24 FE будет представлен в черном, сером, светло-голубом, светло-зеленом и желтом цветах.

Ранее в сети уже появлялись утечки изображений, где можно увидеть версию в светло-зеленом цвете. На этих снимках видно, что у телефона будут более тонкие рамки по сравнению с предыдущей моделью. Ожидается, что размер дисплея составит 6.65 дюйма.

Вопреки ожиданиям, Galaxy S24 FE не будет оснащен чипсетом Snapdragon. Вместо этого он получит процессор Exynos 2400, который использовался в некоторых версиях Galaxy S24 и Galaxy S24+ в этом году.

Телефон получит 12 ГБ оперативной памяти и Android 14 из коробки.

Galaxy S24 FE также сможет похвастаться хорошей камерой. Основной модуль будет на 50 Мп, что обеспечит четкие и детализированные фотографии. Также будет 12-мегапиксельная ультраширокая камера и 8/10-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом для съемки на расстоянии.

Точная дата выпуска Galaxy S24 FE пока не объявлена, но ожидается, что телефон выйдет в конце этого года или в начале следующего.