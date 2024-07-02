Российские дейтинговые сервисы импортозаместили Tinder

После того, как Tinder прекратил свою работу в России, отечественные дейтинговые сервисы стали набирать популярность. Согласно статистике «МегаФона», которая имеется в распоряжении «Газеты.Ru», за последний год суммарный интернет-трафик доступных сервисов вырос на 20%. Популярными сервисами для знакомств стали LovePlanet, Tabor и Teamo.

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Лидером по активности пользователей стал портал LovePlanet, где за прошлый год потребление трафика выросло на 30%. На втором месте находится Tabor, который прибавил 21%, а на третьем — Teamo, рост которого составил 56%. В топ-5 также вошли Mamba и Beboo.

Сервисом с лучшей динамикой стал Waplog, где за год трафик увеличился в пять раз. Портал знакомств Nekto прибавил 42%. По количеству уникальных посетителей лидирует Mamba, чья аудитория выросла на 12%. За ним следуют Tabor (+25%) и Nekto (+150%).

Большинство пользователей дейтинг-сервисов — мужчины, которые составляют 62% от общего числа пользователей и потребляют 73% всего трафика. Активность пользователей различается в зависимости от возраста: молодые люди от 18 до 34 лет предпочитают Tabor, а старше 35 лет — LovePlanet. Юные пользователи от 14 до 17 лет чаще всего используют Nekto.

Женщины чаще всего выбирают Tabor, а мужчины — LovePlanet. По количеству трафика лидируют жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей.