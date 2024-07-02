Новые точные атомные часы помогут разгадать тайны Вселенной

Ученые из JILA, совместного института Национального института стандартов и технологий (NIST) и Университета Колорадо в Боулдере, создали самые точные в мире атомные часы. Они позволят не только улучшить навигацию в космосе, но и помогут в поисках новых частиц, изучении теории относительности и даже разгадке фундаментальных тайн мироздания.

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Точность часов следующего поколения позволит им обнаруживать скрытые месторождения полезных ископаемых и проверять фундаментальные теории, такие как общая теория относительности, с высокой точностью.

Для повышения точности ученые используют оптические атомные часы, которые освещают атомы видимым светом, имеющим гораздо более высокую частоту, чем микроволны, применяемые в существующих часах. Новые часы обещают показывать гораздо более высокую точность, теряя всего одну секунду каждые 30 миллиардов лет.

Для достижения высокой точности часы JILA используют «оптическую решетку» для удержания и измерения десятков тысяч отдельных атомов одновременно. Чем больше атомов измеряется, тем больше данных для точного измерения секунды.

Новая конструкция часов позволяет обнаруживать релятивистские эффекты хронометража на субмиллиметровом масштабе, примерно равном толщине человеческого волоса.