В России набирают популярность смартфоны Huawei Pura 70

Продажи линейки смартфонов Huawei Pura 70, которая была запущена на российском рынке около полутора месяцев назад, оказались на 35% выше в деньгах и на 33% в штуках, по сравнению с предыдущей серией Huawei P60. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

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Ключевым фактором успеха стал большой интерес к младшей модели Huawei Pura 70, которая составила более 61% от общего числа проданных устройств серии. Кроме того, россияне оценили эксклюзивные цвета новой линейки: коричневый и зеленый варианты Huawei Pura 70 Ultra заняли почти 70% продаж этой модели, а новый розовый цвет «Барби» занял около 20% продаж «младшей» версии Pura 70.

На смартфоны серии Huawei Pura 70 предустановлен собственный магазин приложений AppGallery, который поддерживает оплату в приложениях и играх с помощью российских банковских карт и мобильных счетов операторов. Магазин также предлагает приложения для бесконтактной оплаты, такие как SBPay, Mir Pay, Yandex Pay и другие.

Серия Huawei Pura 70 отличается повышенной устойчивостью к повреждениям при падении благодаря использованию нового поколения стекла Kunlun Glass. Толщина корпусов моделей Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra составляет 8,4 мм, но при этом они способны вместить высокоемкую батарею 5050 мАч и 5200 мАч соответственно.