NASA опубликовало фото самого высокого вулкана в Солнечной системе

Космический аппарат NASA Odyssey, который уже более 20 лет находится на орбите Марса, сделал свой 100 000-й виток вокруг Красной планеты.

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В честь этого события NASA опубликовало панорамное фото вулкана Олимп, самого высокого в Солнечной системе.

Олимп, расположенный недалеко от экватора Марса, имеет основание диаметром 600 км и возвышается на 27 км. В марте 2024 года Odyssey запечатлел этого гиганта.

Отметим, что на новом снимке видно голубовато-белое облако пыли над вулканом и слой фиолетового цвета, который, вероятно, является смесью атмосферной пыли и водяных ледяных облаков.

Слой голубовато-зеленого цвета изображает водяные облака на высоте около 48 км.

Для создания этой панорамы Odyssey медленно поворачивался, чтобы его камера могла запечатлеть горизонт Марса. Именно это позволило увидеть Олимп в полном масштабе.