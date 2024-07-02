В России создадут круизный арктический лайнер

Специалисты из МКБ «Алмаз», входящего в структуру отечественной ОСК, разработали проект круизного лайнера «Кунашир», предназначенного для путешествий в арктических водах. Он базируется на проекте многоцелевых ледоколов серии 23550.

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Лайнер «Кунашир» предназначен для круизов в Арктике и Атлантиде, а также для перевозки пассажиров по Северным морям с возможностью высадки на необорудованные берега. В его функции также входят исследовательские экспедиции, оборудование для беспилотников и вертолёта, а также катера для экскурсий и изучения местных достопримечательностей.

Лайнер «Кунашир» рассчитан на до 74 пассажиров и оснащён комфортабельными каютами различных классов, включая варианты с лоджией. Экипаж состоит из 55 моряков. Судно имеет водоизмещение около 9000 тонн и длину 112 метров, ширина составляет приблизительно 20 метров. «Кунашир» способен преодолевать льды толщиной до 1,7 метров (класс льдов Arc7) и обладает автономностью до 35 суток при максимальной дальности до 8000 миль на экономичном ходу.