К МКС впервые пристыковали три пилотируемых корабля разных типов

Командир российского отряда космонавтов, специальный корреспондент ТАСС на МКС Олег Кононенко рассказал о пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз МС-25", Crew Dragon Endeavour и Boeing Starliner. По его словам, три корабля разных типов к станции пристыковали впервые.

"Впервые к станции пристыкованы сразу три пилотируемых корабля разных типов Starliner, Crew Dragon и "Союз", - сказал Кононенко.



Он также поделился видео трех кораблей, которые видно из иллюминаторов МКС.

Кроме трех пилотируемых в составе станции находятся три грузовых корабля - один Cygnus и два "Прогресса МС".

Свой первый пилотируемый полет в составе МКС совершает корабль CST-100 Starliner компании Boeing. Ракета с кораблем стартовала 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, спустя чуть больше суток Starliner пристыковался к МКС.

Изначально планировалось, что корабль проведет в составе станции восемь дней, однако NASA несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент дата их возвращения на Землю не определена.