Ученые нашли старейший культурный ритуал человечества, дошедший до наших дней
Международная группа ученых из Австралии и Новой Зеландии обнаружила свидетельства, предположительно, самого старого ритуала человечества, который дошел до нашего времени. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).
Команда изучила пещеры на юго-востоке Австралии, которые использовались коренным австралийским народом гунаи-курнаи для магических обрядов под названием «мулла-муллунг».
Как показали изыскания, эти ритуалы начались в конце последнего ледникового периода более 10 тыс. лет назад и сохранились в виде культурной традиции.
Согласно отчетам этнографов, в ходе обряда шаман с помощью колдовства «очищал» различные предметы в пламени специального очага.
В ходе новых раскопок археологи нашли и описали два миниатюрных кострища в известняковых скалах, созданных 10-12 тыс. лет назад с разницей в 1 тыс. лет.
По словам исследователей, эти объекты совпадают с очагами, которые сегодня используют потомки народа гунаи-курнаи для тех же целей. Ученые отметили, что аборигены устно передавали знания о традиции в практически неизменной форме на протяжении примерно 500 поколений.