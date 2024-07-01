Обнаружены три загадочных объекта на заре существования Вселенной

Международная группа ученых обнаружили три загадочных красных объекта на заре существования Вселенной, примерно через 600-800 миллионов лет после Большого взрыва. Об открытии, которое переворачивает традиционные представления о происхождении и эволюции галактик, сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

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Спектральные наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, показали, что эти объекты, представляющие собой необычайно плотные галактики, содержат старые звезды возрастом в сотни миллионов лет, что значительно старше, чем ожидалось для такой молодой Вселенной. Также были обнаружены сверхмассивные черные дыры, которые в 100-1000 раз массивнее, чем черная дыра в центре Млечного Пути.

Найденные объекты не вписываются в текущие модели роста галактик и формирования черных дыр. Поскольку галактики и их центральные черные дыры, как предполагалось ранее, должны расти вместе на протяжении миллиардов лет, обнаруженные объекты ставят под сомнение эти модели. Команда также отметила необычайно малые размеры систем, всего несколько сотен световых лет в поперечнике, что в 1000 раз меньше, чем у Млечного Пути, содержащего столько же звезд (от 10 миллиардов до 1 триллиона).

В будущем ученые проведут дополнительные наблюдения, чтобы объяснить природу этих объектов. Они планируют получить более глубокие спектры, что поможет отличить излучение звезд от излучения поглощаемого черной дырой материала.