Россияне рассказали, каким цифровым продуктам они доверяют

Самые популярные цифровые продукты у россиян — социальные сети и мессенджеры (49%), банковские приложения и сервисы для ведения бюджета (27%), а также инструменты для работы и продуктивности (11%). Такие данные приводятся в опросе, которое в июне провел медиахолдинг Rambler&Co, опросив читателей своих ресурсов. В нем приняли участие около 30 тыс. пользователей из разных регионов России, мужчины и женщины, из которых лишь пятая часть не имеет детей. У большинства опрошенных возраст детей — от 7 до 13 лет.

В ходе опроса у россиян спросили, считают ли они, что цифровые продукты более полезны для молодежи, чем для старшего поколения. Более трети респондентов (36%) уверены, что возраст не играет определяющей роли, все зависит от конкретного продукта и личных интересов. Второе место с примерно равным числом голосов поделили полярные ответы. 20% отметили, что старшее поколение может использовать цифровые продукты для упрощения повседневных задач. И почти столько же (19%) ответили, что такие продукты будут более полезны молодёжи, поскольку они технически подкованнее. 14% россиян согласны, что старшее поколение больше нуждается в цифровых продуктах, поскольку они позволяют компенсировать некоторые ограничения, связанные с возрастом.

У участников также спросили, насколько, по их мнению, важно, чтобы цифровые продукты для молодёжи разрабатывались непосредственно молодыми людьми. Более 40% россиян ответили, что важнее профессионализм разработчиков. Второй по популярности ответ (25%) — знание целевой аудитории, третий (14%) — возраст разработчиков и качество продуктов никак не связаны. Лишь 11% и 7% отмечают, что молодежь может привнести свежие идеи и инновации, а также лучше понять потребности своего поколения.

Большинство респондентов хотели бы попасть (сами или отправить своих детей) на стажировку в технологическую компанию (46%), на производство — 23%, в финансовую и банковскую компанию — 13%, сферу услуг — 12%, индустрию моды — 6%. Например, недавно Сбер завершил активный отбор желающих принять участие в продуктовом марафоне для старшеклассников с шансом пройти 8-недельный интенсив по разработке молодёжных продуктов.