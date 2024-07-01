Вымирание динозавров способствовало появлению винограда

Международная команда ученых проанализировала окаменелости винограда в Южной и Центральной Америке и эволюцию флоры и фауны после массового вымирания динозавров. Оказалось, что без крупных рептилий тропические леса стали более густыми, и слои деревьев образовали подлески и пологи. В этих условиях появились растения, «взбирающиеся» на деревья с помощью лиан — например, виноград. Результаты позволят выявить новые закономерности кризисов биоразнообразия, что актуально в современный период массового вымирания из-за глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале Nature Plants.

© InScience

Мягкие ткани редко сохраняются в виде окаменелостей, поэтому археологи изучают древние плоды по косточкам. Так, окаменелости виноградных косточек были найдены в Индии. Их возраст составляет 66 миллионов лет — примерно тогда же на Землю упал огромный астероид, уничтоживший динозавров и изменивший экосистему планеты. В 2022 году ученые обнаружили окаменелость винограда в горной породе в Колумбийских Андах. Она датируется 60 миллионами лет назад, что делает находку не только первой окаменелостью винограда в Южной Америке, но и одной из старейших виноградных косточек в мире. Само по себе ископаемое семя крошечное, однако исследователи смогли идентифицировать его и дать название — Lithouva susmanii.

Американские и панамские ученые решили выяснить, как связано появление винограда и вымирание динозавров в мире. Они продолжили полевые исследования в Южной и Центральной Америке и описали 9 новых видов ископаемого винограда из Колумбии, Панамы и Перу. Возраст ягод составляет 60–19 миллионов лет. Также исследователи проанализировали эволюцию флоры и фауны после падения астероида. Оказалось, что без крупных динозавров некоторые тропические леса, в том числе в Южной Америке, стали более густыми, и слои деревьев образовали подлески и пологи. Благодаря этому появились растения, «взбирающиеся» на деревья с помощью лиан — например, виноград. По словам авторов, лес перестроился таким образом, что изменил состав растений. Распространению виноградных семян способствовало разнообразие птиц и млекопитающих, набравшее темпы после вымирания динозавров.

Результаты исследования позволят выявить новые закономерности кризисов биоразнообразия — это особенно актуально на современном этапе массового вымирания растений и животных, вызванным глобальным потеплением.