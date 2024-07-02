В Cети появилось фото раннего прототипа Google Pixel Fold

Утечка прототипа Google Pixel Fold, относящегося к эпохе Pixel 6, пролила свет на ранние попытки компании в области складных технологий. Прототип под кодовым названием "pipit" демонстрирует дизайн, напоминающий, как не сложно догадаться, серию Pixel 6.

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Прототип Pixel Fold, в который интегрирована поддержка стилуса, представляет собой попытку Google создать удобное складное устройство. Однако опасения по поводу долговечности, вероятно, повлияли на решение не включать поддержку стилуса в финальную версию, пишет 9to5Google.

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Спецификации камеры включают 12,2-мегапиксельный основной сенсор IMX363 и 12-мегапиксельный ультраширокий IMX386.

Прототип работает на чипсете Tensor первого поколения и модеме Exynos 5123. Хотя pipit не вышел на рынок, он послужил предвестником будущего Pixel Fold, и определенно позволил компании "набить шишки", чтобы финальная версия получилась такой, какой получилась.