5 мифов о батареях мобильных телефонов

Батарея — важнейший компонент любого смартфона, и вокруг нее до сих пор существует много заблуждений. Портал makeuseof.com развеял самые расхожие мифы о мобильных аккумуляторах.

© Unsplash

Зарядники от сторонних производителей вредят батареям

Сложно сказать, откуда именно пошел этот миф — возможно, от самих производителей смартфонов. Так или иначе, он не имеет ничего общего с реальностью: избегать нужно не зарядников от сторонних фирм, а поддельной продукции. Дешевые зарядные устройства зачастую используют низкокачественные компоненты, что может привести к целому ряду негативных последствий.

Смартфон нельзя использовать во время зарядки

Мобильный телефон можно смело использовать для чего угодно, пока он подключен к зарядке. Единственный минус лишь в том, что он будет заряжаться медленнее. Помимо этого, многие смартфоны ограничивают производительность приложений при зарядке, чтобы избежать перегрева. В остальном же — ничего страшного.

Мобильники нельзя оставлять на зарядке на ночь

Мнения экспертов на этот счет разнятся. Но, например, официальная техподдержка Apple утверждает, что технику компании можно смело оставлять на зарядке на всю ночь — она автоматически прекратит потреблять энергию, когда полностью зарядится. Желательно только не класть устройства на подушки, одеяла или любые другие поверхности, которые могут привести к перегреву.

Аккумуляторы нужно заряжать полностью

Раньше, когда телефоны, планшеты и мобильные телефоны работали на NiMh и NiCd батареях, их действительно нужно было полностью разряжать и заряжать, чтобы они сохраняли свою вместительность. Однако это не затрагивает современные Li-Ion батареи. По факту, на срок службы батареи влияет количество циклов зарядки: если точнее, сколько раз вы полностью разрядили и зарядили аккумулятор.

Отключение Wi-Fi, GPS и Bluetooth снижает расход батареи

GPS — фоновый сервис, и он не потребляет много энергии, если вы активно им не пользуетесь. Wi-Fi так вообще использует меньше батареи, чем поддержка сотовой связи. А Bluetooth 5.0 вкупе с протоколом Low Energy означает, что его можно не отключать в принципе.